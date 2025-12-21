Ricchi e Poveri, ingresso da brividi a Domenica In: entrano in studio e cadono

(Adnkronos) –

Caduta per i Ricchi e Poveri durante l’ingresso in studio a Domenica In. I due artisti, appena annunciati da Mara Venier, sono entrati inciampando sullo scalino: prima Angelo Sotgiu, poi Angela Brambati.

Dopo un primo momento di preoccupazione tra il pubblico, l’incidente ha strappato commenti ironici e risate. “Un volo meraviglioso”, ha sdrammatizzato Sotgiu. Venier, tra risate e un pizzico di preoccupazione, ha più volte indicato il gradino incriminato.

Dopo la caduta, i due artisti poi sono tornati indietro per rifare l’ingresso, ma questa volta senza imprevisti e cadute. “Appena esci ti diamo il ghiaccio”, ha detto Mara Venier a Brambati che continuava a toccarsi il mento. A rendere il momento anche più leggero ci ha pensato la cantante che ha ironizzato cantando “mamma che botta”.

Ma non è finita qui… mentre veniva mostrato il video della caduta, lo sgabello su cui era seduta la cantante ha ceduto pericolosamente, trasformando l’intervista in una sequenza di gag. Tra richieste di ghiaccio, risate e battute, il dialogo è stato più volte interrotto. La conduttrice ha poi cercato di riportare la calma spostando la conversazione sul Natale e sulle cene in famiglia.

