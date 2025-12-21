spot_img
domenica 21 Dicembre 2025
Palermo, spari dall’auto in pieno centro: ferita una donna di 33 anni

(Adnkronos) – Una donna di 33 anni è stata ferita a colpi di arma da fuoco intorno alle 2 di oggi, domenica 21 dicembre, a Palermo. E’ successo in pieno centro, nei pressi di via Quintino Sella.  

Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti ma secondo una prima ricostruzione a sparare, forse con un fucile, sarebbe stato un uomo in auto poi fuggito. La donna, che forse non era il vero obiettivo, è stata trasportata all’ospedale di Villa Sofia e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate alla polizia.  

cronaca

