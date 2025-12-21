spot_img
domenica 21 Dicembre 2025
spot_img

Israele, via libera del governo a 19 nuove colonie in Cisgiordania

adn-ultimora
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la proposta del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e del ministro della Difesa Israel Katz per 19 nuove colonie in Cisgiordania. Negli ultimi tre anni sono state in tutto 69 i nuovi insediamenti approvati.  

“Su questo terreno blocchiamo l’istituzione di uno Stato palestinese terrorista. Continueremo a sviluppare, costruire e a insediarci sulla tera del nostro patrimonio ancestrale”, ha annunciato Smotrich.  

Intanto sul fronte del piano di pace per Gaza di Donald Trump, il suo inviato speciale Steve Witkoff annuncia progressi in un post su X dopo i colloqui con gli inviati di Egitto, Qatar e Turchia. “In questo contesto, sosteniamo la creazione e l’operatività a breve termine del Consiglio per la pace, una amministrazione di transizione della Striscia di Gaza per la sicurezza, i civili e la ricostruzione”, ha aggiunto, riferendosi a uno dei venti punti del piano.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie