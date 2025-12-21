spot_img
domenica 21 Dicembre 2025
Genoa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

3

(Adnkronos) – Trasferta di Serie A per l’Atalanta. Oggi, domenica 21 dicembre, i bergamaschi sfidano il Genoa – in diretta tv e streaming – al Ferraris nella 16esima giornata di campionato. La Dea di Palladino è reduce dalla vittoria contro il Cagliari dell’ultima giornata, 2-1 firmato dalla doppietta di Scamacca.  

Il Grifone di De Rossi invece è stata battuta dall’Inter in casa con lo stesso risultato. Le due squadre si sono già affrontate poche settimane fa in Coppa Italia, al Gewiss Stadium, quando l’Atalanta si impose 4-0. 

 

La sfida tra Genoa e Atalanta è in programma oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi 

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino 

 

Genoa-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita sarà disponibile in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn. 

 

