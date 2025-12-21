Che tempo che fa, oggi domenica 21 dicembre: tra gli ospiti Roberto Benigni

(Adnkronos) –

Che tempo che fa torna oggi, domenica 21 dicembre, con la puntata prima di Natale. Il programma condotto da Fabio Fazio va in onda in diretta tv dalle 19.30 sul Nove e in diretta streaming su Discovery+. La puntata di oggi è impreziosita dalla presenza di Roberto Benigni tra gli ospiti.

Il premio Oscar, per la prima volta sul Nove, è reduce dal successo dello spettacolo televisivo ‘Pietro – Un uomo nel vento’, di cui è appena uscito l’omonimo libro, che ripercorre la Storia vista attraverso gli occhi del primo degli apostoli, in un racconto intimo e sorprendente che restituisce, come mai era accaduto prima, voce e umanità a una delle figure più straordinarie della Storia.

Quindi, spazio allo sport: Flavio Cobolli e il capitano non giocatore Filippo Volandri, protagonisti lo scorso novembre della storica vittoria dell’Italia nella Coppa Davis 2025, dove hanno conquistato il terzo titolo consecutivo per gli Azzurri, il quarto nella storia dopo il trionfo in Cile nel 1976.

Al cinema con Christian De Sica, dal 2 gennaio protagonista della seconda stagione di ‘Gigolò per caso – La sex guru’, diretto da Eros Puglielli.

E ancora: lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Paolo Giordano; il parroco della Sacra Famiglia a Gaza, padre Gabriel Romanelli; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Enzo Iacchetti; Cristiano Malgioglio, che si esibisce con il nuovo singolo ‘Chi lo sa’; Alessia Marcuzzi; Orietta Berti; Fabio Rovazzi, il 31 dicembre alla conduzione del ‘Capodanno di Bari’ con Federica Panicucci; Nino Frassica; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Casella; Christian De Sica; Flavio Cobolli; Filippo Volandri.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)