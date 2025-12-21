spot_img
domenica 21 Dicembre 2025
Ballando, D’Urso ‘festeggia’ con Fognini: “Siamo i primi degli ultimi”

(Adnkronos) –
Festeggiamenti speciali per Barbara D’Urso e Fabio Fognini. La conduttrice televisiva e l’ex tennista hanno chiuso la finale di Ballando con le stelle al terzo posto ex aequo dopo aver perso le rispettive semifinali con Andrea Delogu, poi vincitrice della 20esima edizione, e Francesca Fialdini, ma non hanno rinunciato al buon umore. 

In una storia Instagram pubblicata da D’Urso infatti si vedono i concorrenti festeggiare la fine del programma, con la conduttrice che, alle 3 di notte e con uno spritz in mano, non ha rinunciato a un ultimo siparietto social con Fognini. 

“C’è anche il terzo classificato!”, ha urlato D’Urso inquadrando l’ex tennista, “sei in un video. Terzi classificati: evviva!”. Pronta, come sempre, la risposta ironica di Fognini: “Siamo i primi degli ultimi”, ha detto provocando le risate della conduttrice 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

