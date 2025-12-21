Al via il Natale nel borgo di Corciano con il concerto dei ragazzi della Bonfigli

Si è aperto ufficialmente il Natale di Corciano, tra la suggestione del presepe monumentale che anima le vie del borgo e le voci del Coro della Scuola Primaria di San Mariano e della Secondaria di primo grado “Benedetto Bonfigli”.

Il concerto “Auguri tra le note”, diretto dalla maestra G. Cenci, dalla professoressa M.C. Binaglia e dal maestro Lucaroni, ha trasformato piazza dei Caduti in un vero teatro natalizio. Circa 140 alunni si sono esibiti davanti a un pubblico numeroso e partecipe, regalando uno spettacolo carico di entusiasmo e sentimento.

«Un modo semplice per augurarvi buone feste – ha detto la professoressa Binaglia – con la spontaneità e il calore che i ragazzi hanno scelto, ovvero la musica».

Tre i brani eseguiti: “A Natale Puoi” per celebrare la bontà dei piccoli gesti, “Aggiungi un posto a tavola” come simbolo di apertura verso l’altro, e “Oh Happy Day”, un inno di gioia e speranza che ha unito voci e cuori in un’unica emozione collettiva.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto comprensivo Benedetto Bonfigli, ha voluto trasmettere un messaggio universale di condivisione e fiducia verso il futuro. L’entusiasmo dei ragazzi e la loro sensibilità hanno reso l’appuntamento uno dei momenti più attesi dell’avvio delle festività corcianesi.

Alla presentazione erano presenti il sindaco Lorenzo Pierotti, l’assessore alla cultura Francesco Mangano, il consigliere regionale Cristian Betti e il consigliere provinciale Andrea Bacelli, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni a un’iniziativa che unisce scuola, comunità e spirito natalizio.