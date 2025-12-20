Migiana si prepara alla terza edizione del Presepe Vivente: doppio appuntamento per il Natale 2025

Il borgo di Migiana si appresta a vivere la sua terza edizione del Presepe Vivente, consolidando una tradizione che in soli due anni è riuscita a conquistare il cuore di centinaia di visitatori. Dopo il debutto nel 2019 e il grande successo della seconda edizione post-covid del dicembre 2024, che ha registrato un autentico record di presenze, la comunità migianese è pronta a regalare nuove emozioni con un’edizione ancora più ricca.

La grande novità di quest’anno riguarda il calendario dell’evento: per la prima volta, il Presepe Vivente sarà visitabile in due giornate consecutive, sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025, dalle ore 16:00 alle 19:00. Una scelta che permetterà a un pubblico ancora più ampio di immergersi nell’atmosfera magica del borgo trasformato in un viaggio nel tempo.

Il successo della seconda edizione

La decisione di ampliare l’offerta nasce dal grande entusiasmo generato dall’edizione precedente. Lo scorso 29 dicembre 2024, le vie di Migiana si erano animate con un flusso continuo di visitatori, in particolare famiglie con bambini, che hanno percorso l’itinerario presepiale per oltre quattro ore. Il successo è stato tale da convincere gli organizzatori a raddoppiare le date, offrendo così a chi non era riuscito a partecipare una nuova opportunità.

L’edizione 2024 aveva visto rappresentazioni sceniche di grande suggestione che hanno spaziato dall’Annunciazione alla Natività, passando per l’incontro di Erode con i Magi e le scene dei pastori. Le botteghe artigianali avevano riportato in vita i mestieri di una volta: fabbri, falegnami, ricamatrici, cestai, lavandaie e panettieri avevano animato ogni angolo del borgo con gesti e strumenti d’altri tempi.

Le novità dell’edizione 2025

Quest’anno, oltre al doppio appuntamento, i visitatori potranno scoprire importanti novità nelle rappresentazioni. Gli organizzatori hanno annunciato nuove scene e quadri viventi che arricchiranno ulteriormente il rinnovato percorso, mantenendo però intatta l’autenticità che ha caratterizzato le edizioni precedenti.

Il format collaudato verrà confermato: i visitatori saranno accolti ai piedi del borgo e trasportati in navetta fino al centro storico, dove avrà inizio il viaggio immersivo tra le vie medievali. Lungo il percorso, le tradizionali scene presepiali si alterneranno alle botteghe degli antichi mestieri, con figuranti in costume d’epoca che daranno vita a un affresco vivente della quotidianità di duemila anni fa.

Non mancherà il punto ristoro al termine del tour, dove i visitatori potranno gustare panini e bevande calde, completando un’esperienza che unisce cultura, spiritualità e convivialità.

Un evento dalla lunga gestazione

La storia del Presepe Vivente di Migiana ha radici profonde. L’idea era nata nel 2019, quando il borgo aveva ospitato la prima edizione con grande entusiasmo della comunità locale. Poi era arrivata la pandemia da COVID-19, che aveva costretto a una lunga pausa. Il ritorno nel 2024, dopo cinque anni, aveva confermato la validità del progetto e la voglia di tradizione della comunità corcianese.

L’iniziativa è sostenuta da numerose realtà locali: dal Comune di Corciano alla ACLI, dalla Parrocchia di San Bartolomeo alla Protezione Civile, fino alla Croce Rossa Italiana e a numerose altre realtà del territorio.

Informazioni pratiche

Il Presepe Vivente di Migiana si svolgerà sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025, dalle ore 16:00 alle 19:00. L’evento è a ingresso libero e prevede un servizio navetta gratuito per raggiungere il centro storico. Per maggiori informazioni è possibile consultare la mappa del paese disponibile tramite QR code sulla locandina ufficiale o contattare gli organizzatori attraverso i canali ufficiali del Comune di Corciano.