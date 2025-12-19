spot_img
venerdì 19 Dicembre 2025
Venezuela, Trump avverte Maduro: “Non escludo conflitto militare”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso la possibilità di un conflitto militare con il Venezuela, affermando che l’opzione resta “sul tavolo”. In un’intervista a Nbc News, Trump ha risposto a una domanda diretta sulla possibilità di una guerra con Caracas: “Non la escludo, no”.  

Il presidente ha ricordato di aver ordinato nei giorni scorsi un “blocco” delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela, annunciando che ci saranno ulteriori sequestri. “Non ne parlo – ha detto inizialmente quando gli è stato chiesto se queste azioni possano portare a un conflitto, ma ha poi confermato che si tratta di una possibilità – Dipende. Se sono abbastanza stupidi da continuare a navigare, continueranno a navigare fino a uno dei nostri porti”, ha aggiunto. Trump ha inoltre evitato di chiarire se la destituzione del presidente venezuelano Nicolás Maduro sia il suo obiettivo finale: “Lui sa esattamente cosa voglio. Lo sa meglio di chiunque altro”. 

 

