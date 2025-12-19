spot_img
venerdì 19 Dicembre 2025
Var e rigori, caos arbitrale in Supercoppa: cos’è successo in Bologna-Inter

Var protagonista in Bologna-Inter. Nella semifinale di Supercoppa di oggi, venerdì 19 dicembre, non sono mancati gli episodi da moviola, con un calcio di rigore assegnato ai rossoblù grazie all’intervento del Var e uno revocato ai nerazzurri nella ripresa. Al 31′ Bisseck cicca l’intervento su Castro e colpisce il pallone con la mano, l’arbitro Chiffi però lascia giocare. Al termine dell’azione il direttore di gara viene richiamato al monitor e assegna il penalty agli uomini di Italiano, poi trasformato da Orsolini per l’1-1. 

Decisione inversa invece nella ripresa, con le proteste nerazzurre che si scatenano al 56′. Bonny entra in area rossoblù e va a contatto con Heggem. Chiffi, molto vicino, indica subito il dischetto, assegnando così calcio di rigore. Zielinski prende il pallone in mano, pronto a calciare, ma il direttore di gara viene richiamato dal Var. 

All’on field review emerge che è Bonny il primo ad allargare la gamba, andando così a scontrarsi con il difensore del Bologna. Risultato, rigore revocato e rimessa dal fondo per il Bologna. 

 

