Storico bronzo nazionale per Ginevra Baglioni: la giovane ginnasta premiata a Corciano

Una cerimonia all’insegna dell’eccellenza sportiva quella che si è svolta giovedì 18 dicembre presso il palazzo Comunale. L’amministrazione, rappresentata dal sindaco Lorenzo Pierotti e dall’assessore allo Sport Francesco Cocilovo, ha voluto omaggiare Ginevra Baglioni, giovane promessa locale della ginnastica ritmica, consegnandole un riconoscimento ufficiale per i prestigiosi traguardi raggiunti in ambito nazionale.

Ginevra Baglioni, che milita nelle fila della società Fortebraccio di Perugia, si è distinta conquistando un eccezionale terzo posto nel Campionato individuale Allieve Gold. La competizione, tenutasi a metà novembre ad Alba Adriatica, rappresenta il massimo livello per la categoria e prevede l’esibizione delle ginnaste su quattro attrezzi: cerchio, palla, clavette e nastro.

L’atleta ha gareggiato nella categoria Allieve 5, riservata alle nate nel 2012, brillando per espressività e tecnica. Il punteggio complessivo di 89,367 le ha permesso di salire sul podio, segnando un risultato storico per l’intero movimento della ginnastica umbra.

Il cammino verso il bronzo nazionale è stato un crescendo di vittorie. Baglioni si è laureata prima campionessa regionale a Foligno lo scorso 5 ottobre, per poi conquistare il titolo interregionale per la Zona Tecnica 4 (che comprende Abruzzo, Marche e Umbria) il 24 ottobre, sempre ad Alba Adriatica.

«Ginevra Baglioni ha costruito un percorso sportivo di grande valore, fatto di costanza, sacrificio e risultati importanti – ha detto il sindaco Lorenzo Pierotti – Questo riconoscimento vuole essere un segno di attenzione verso una giovane atleta che, con il suo impegno quotidiano, dà lustro a Corciano e diventa un esempio positivo per tanti coetanei».

Durante la cerimonia è stato posto l’accento non solo sul risultato agonistico, ma anche sul valore formativo della disciplina praticata ad alti livelli.

«I successi di Ginevra sono il frutto di un grande lavoro personale e di una rete fatta di famiglie, tecnici e società sportive – ha sottolineato l’assessore allo Sport Francesco Cocilovo – Come amministrazione crediamo fortemente nello sport come veicolo di valori positivi e di crescita per i nostri giovani».