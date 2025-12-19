spot_img
Premio Asi Sport&Cultura, domani premiazione al Salone d’Onore del Coni con Ranieri e De Giorgi

(Adnkronos) – Domani, con inizio alle ore 11, al Salone d’Onore del CONI di Roma si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 20a edizione del “Premio ASI Sport&Cultura”. Quando si parla di sport in Italia, spesso si pensa ai grandi stadi, alle medaglie olimpiche o ai record. Ma dietro ogni gesto, ogni allenamento, ogni progetto sociale c’è un mondo di valori che ASI ha voluto celebrare fin dal 2006 con il Premio Sport & Cultura. Nato in occasione del decennale dell’Ente, questo riconoscimento è ormai diventato un appuntamento fisso e significativo per lo sport italiano, arrivato oggi alla sua ventesima edizione. 

Il Premio nasce con un’intuizione semplice ma potente: mettere al centro i valori formativi e sociali dello sport – impegno, aggregazione, solidarietà, innovazione, amicizia – e riconoscere chi, nella propria quotidianità, li trasmette con azioni concrete. Fin dalla prima edizione, l’evento ha voluto essere molto più di una cerimonia: un momento per raccontare storie, progetti e persone che mettono lo sport al servizio della comunità. La natura di questo premio è duplice: da una parte celebra eccellenze e casi di successo, dall’altra punta l’attenzione su iniziative locali, su piccoli gesti che spesso vengono ignorati ma che contribuiscono alla crescita sociale e culturale. 

Sei le categorie in gara nella 20a edizione: Atleta dell’Anno, Gesto Etico, Premio Media, ICSC Impiantistica sportiva, Innovazione Tecnologica, e la nuova sezione Italiani nel Mondo, con la giuria composta da personaggi di spicco del mondo dello sport, del giornalismo e dell’imprenditoria, che voteranno tra i tre finalisti per ciascuna delle categorie. A celebrare la premiazione, ci saranno tra gli altri il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, l’Ad di Sport e Salute Diego Nepi, il Presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Beniamino Quintieri insieme con l’Ad Antonella Baldino e il Presidente di ASI Claudio Barbaro, oltre a diversi presidenti delle federazioni sportive e rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali. Tra i candidati ai premi, hanno confermato la presenza, tra gli altri, Claudio Ranieri, Ferdinando De Giorgi, Jury Chechi e Vincenzo Alberto Annese. 

