Libri, Fiorentino (Roma Tre): “Democrazia americana affronta sfide storiche nell’era Trump”

(Adnkronos) – La democrazia americana attraversa una fase complessa e di grande trasformazione. È quanto emerge dall’analisi di Daniele Fiorentino, docente dell’Università Roma Tre, in occasione della presentazione del libro di Mario Del Pero ‘Buio Americano: gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump’, presso il Centro Studi Americani a Roma.

Secondo Fiorentino, la recente amministrazione Trump ha messo in discussione alcuni pilastri fondamentali della democrazia statunitense, pur introducendo elementi innovativi destinati a ridefinirne i tratti essenziali. “La democrazia americana sta affrontando una delle prove più dure della sua storia, ma non è l’unica. Da questo libro ne esce con molti problemi, con molte difficoltà e un futuro ancora tutto da scoprire, perché molto dipenderà anche da quello che succede nelle elezioni del 2026, le cosiddette elezioni midterm, in cui capiremo se questo trend avviato con l’elezione del 2024 continuerà, se ci sarà un seguito a questa amministrazione Trump così piena di iniziativa che sta mettendo in discussione alcuni degli assunti fondamentali della democrazia americana. Dall’altra è vero che Trump ha portato delle novità importanti che ridefiniscono alcuni dei tratti fondamentali di questa democrazia. E, come illustra bene anche Mario Del Pero nel suo libro, ci sono possibilità che anche la Costituzione venga rivista: una delle grandi critiche è proprio legata all’obsolescenza della Costituzione americana che però non dobbiamo dimenticare ha retto quasi 250 anni. L’anno prossimo saranno 250 dalla Dichiarazione di Indipendenza e quindi dall’inizio di quello che era un esperimento e che è diventata una grande realtà internazionale, e che io credo abbia ancora un futuro da vivere e da giocare, ma che dipenderà anche dalla volontà del popolo americano e di chi oggi ha il governo e di chi lo sarà poi domani”.

Il libro, al centro del dibattito, analizza la complessità dell’era Trump, ponendo al centro le sfide istituzionali, sociali e politiche che attendono gli Stati Uniti, tra innovazioni e tensioni che potrebbero incidere sul futuro della più longeva democrazia al mondo.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)