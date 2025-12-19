spot_img
venerdì 19 Dicembre 2025
Federica Pellegrini è di nuovo incinta, l’annuncio social

Federica Pellegrini è di nuovo incinta. L’annuncio è arrivato oggi attraverso il suo profilo social, con un post che svela l’attesa della seconda figlia dal marito ed ex allenatore Matteo Giunta, a quasi due anni dalla nascita della primogenita Matilde. La ‘Divina’ del nuoto italiano ha condiviso con i suoi follower una tenera immagine in bianco e nero che mostra il suo pancino, su cui si posano le sue mani, quelle di Matteo Giunta e la piccola mano della figlia Matilde, nata a gennaio 2024. 

A corredo del post, una frase ironica che cita il celebre film d’animazione: “Piovono polpette”. L’ex campionessa olimpica ha poi aggiunto un messaggio carico di emozione: “Inaspettata, come le sorprese più belle… ti aspettiamo piccolina”.  

