Caos sul raccordo: operaio Anas travolto da un’auto, lunghe code fra Corciano e Perugia

Traffico in tilt questa mattina per un incidente avvenuto lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, che ha visto coinvolto un operaio impegnato in un cantiere Anas. I fatti si sono verificati nel territorio comunale di Corciano, lungo la carreggiata in direzione Lago Trasimeno.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’uomo stava lavorando all’interno dell’area di cantiere delimitata quando un’automobile in transito ha invaso la zona di sicurezza travolgendolo. L’impatto è stato violento e ha fatto scattare immediatamente l’allarme lanciato dai colleghi presenti sul posto.

Sul raccordo sono giunte le ambulanze del 118 e le pattuglie della Polizia Stradale. Per consentire la stabilizzazione del ferito e i successivi rilievi tecnici, il tratto stradale è stato parzialmente chiuso, generando lunghe code e pesanti rallentamenti alla viabilità.

L’operaio è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è entrato in codice rosso: il lavoratore ha riportato un trauma cranico ed è ora sotto osservazione medica, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Mentre la viabilità torna progressivamente alla normalità, proseguono gli accertamenti.