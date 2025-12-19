spot_img
Bologna-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Seconda semifinale in Supercoppa italiana 2025. Oggi, venerdì 19 dicembre, l’Inter sfida il Bologna – in diretta tv e streaming – all’Al-Awwal Park Stadium di Riad. I nerazzurri, che lo scorso anno sono stati battuti in rimonta dal Milan nella finale delle Final Four di Supercoppa, sono reduci dalla vittoria esterna contro il Genoa, battuto 2-1 nell’ultima giornata di campionato. 

Successo che è valso alla squadra di Chivu la vetta della classifica di Serie A con 33 punti, a +1 sul Milan secondo. I rossoblù invece, nell’ultimo turno, hanno perso in casa con la Juventus, che si è imposta 1-0 al Dall’Ara, scivolando così al sesto posto a quota 25. 

 

La sfida tra Bologna e Inter è in programma oggi, venerdì 19 dicembre, alle 20 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. All. Italiano 

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu 

 

Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Mediaset, in particolare su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. 

 

