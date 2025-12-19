spot_img
venerdì 19 Dicembre 2025
spot_img

Ballando, Delogu ‘esausta’ prima della finale: “Stiamo provando a sopravvivere”

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Andrea Delogu ‘a terra’ prima della finale di Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva, in coppia con Nikita Perotti, si prepara al gran finale: l’ultima esibizione che potrebbe portarla alla vittoria. Oggi è infatti l’ultimo giorno di prove per tutte le coppie rimaste in gara.  

In un video condiviso su Instagram, il maestro di ballo riprende Delogu sdraiata a terra dalla stanchezza, dopo appena pochi minuti di allenamento: “Andrea prima di iniziare mi ha detto ‘siamo all’ultimo giorno e dobbiamo provare tutto il giorno, dobbiamo spaccarci’. Volete vedere le sue condizioni dopo venti minuti di prove finali? Sdraiata a terra” scherza Perotti.  

 

“Sono pronta”, dice Delogu, devastata, mentre nella didascalia scrive: “Ci stiamo provando a sopravvivere fino a sabato. Lo giuro”. E tra i commenti c’è chi le ricorda che ha affrontato una puntata con 39 di febbre: “Dopo quello, ormai puoi fare tutto”, ha scritto qualcuno.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie