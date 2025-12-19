spot_img
Ascolti tv, la prima serata è di ‘Un Professore’ su Rai1. Testa a testa tra De Martino e Scotti

(Adnkronos) – La fiction ‘Un Professore 3’, in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 3.492.000 spettatori, pari al 21,8% di share. Secondo posto per Canale 5 con ‘Grande Fratello’ che ha interessato 1.620.000 spettatori e il 14,3% di share mentre su Italia1 la Supercoppa Italiana Live ha incollato allo schermo 1.428.000 spettatori con l’8,2% di share. 

Fuori dal podio troviamo Rai3 con ‘Splendida Cornice’ che ha raggiunto 960.000 spettatori (6,4% share) mentre ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 ha intrattenuto 809.000 spettatori (6,3% share). A seguire: Rete 4 con ‘Dritto e Rovescio’ (753.000 spettatori, 5,8% share); La7 con ‘Il processo di Norimberga’ (552.000 spettatori, 3,7% share); Tv8 con ‘Sei giorni, sette notti’ (488.000 spettatori, 2,8% share) e Nove con ‘Non sono pronta per Natale’ (395.000 spettatori, 2,3% share).  

Testa a testa in access prime time. ‘Affari Tuoi’ su Rai 1, condotto da Stefano De Martino, ha interessato 4.469.000 spettatori con il 21,1% di share. Su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’ di Gerry Scotti ha raccolto con 4.436.000 spettatori, ottenendo un identico 21,1% di share, sebbene su una durata maggiore. A rendere la fascia oraria ancora più competitiva è stata la semifinale di Supercoppa Italiana su Italia 1: la partita Napoli-Milan ha incollato davanti al video 4.107.000 spettatori, siglando il 20,3% di share. 

