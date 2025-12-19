spot_img
Angelina Jolie mostra le cicatrici della mastectomia: il messaggio per le donne

(Adnkronos) –
Angelina Jolie ha mostrato per la prima volta le cicatrici della mastectomia. L’attrice premio Oscar è la protagonista della copertina di TIME France in cui, senza filtri, appare con un maglione nero e un braccio appoggiato sul petto. Una scelta forte e consapevole, pensata per lanciare un messaggio di sensibilizzazione rivolto a tutte le donne che hanno vissuto la stessa esperienza o hanno affrontato una battaglia contro il cancro al seno. 

“Condivido queste cicatrici con molte donne che amo. E mi commuovo sempre quando vedo altre donne condividere le loro”, ha detto. “Volevo unirmi a loro, sapendo che TIME France avrebbe condiviso informazioni sulla salute del seno, la prevenzione e la conoscenza del cancro al seno”. 

 

La star di Maleficent si è sottoposta a una doppia mastectomia preventiva nel febbraio 2013 dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione del gene BRCA1, che comporta un elevato rischio di sviluppare un cancro al seno. 

