Ultimo appuntamento per Note d’Autore: domenica il concerto finale a Solomeo

Cala il sipario sull’edizione 2025 di «Note d’Autore», la rassegna culturale che ogni anno accompagna il periodo delle festività con un omaggio ai racconti e alle sonorità del Natale. L’ultimo appuntamento della stagione, previsto per questo fine settimana, promette di chiudere il ciclo dei concerti-reading per l’Avvento con un evento all’insegna della suggestione e della riscoperta del patrimonio strumentale locale.

Il concerto finale, intitolato «L’attesa e lo stupore», si terrà domenica 21 dicembre alle ore 16 all’interno della Chiesa di San Bartolomeo. Protagonista indiscusso della serata sarà ancora una volta il restaurato organo Adamo Rossi del 1791, uno strumento di grande valore storico e artistico, testimonianza fondamentale per lo sviluppo dell’arte organaria perugina tra il XVIII e il XIX secolo.

L’esecuzione musicale è affidata a un trio d’eccezione: Cesare Pierozzi all’oboe e Daniele Dori all’organo dialogheranno con la voce recitante di Caroline Baglioni. Il programma musicale spazierà attraverso i secoli, proponendo un repertorio raffinato che include i versetti del “Veni Redemptor Gentium” di Samuel Scheidt e il celebre corale “Zion hört die Wächter singen” dalla cantata BWV 140 di Johann Sebastian Bach.

Non mancheranno omaggi ad altri grandi compositori del barocco e del classicismo: in scaletta la “Piva” dal Messiah di Georg Friedrich Händel, tre versetti del “Christe Redemptor Omnium” di Giovanni Battista Fasolo, oltre a pastorali e sonate di Giovanni Battista Sammartini, Ignazio Maria Colson e Alessandro Besozzi.

La parte letteraria del reading attingerà invece all’immaginario fiabesco di Hans Christian Andersen. La voce di Caroline Baglioni interpreterà due testi particolarmente evocativi dello scrittore danese: «L’abete» e «C’era una volta il Natale», intrecciando la narrazione con le tessiture sonore dell’organo e dell’oboe per evocare l’atmosfera tipica dell’attesa natalizia.

L’evento segna la conclusione di un percorso che per tutto il mese di dicembre ha animato il borgo, offrendo al pubblico un’occasione per riflettere sui temi dell’Avvento attraverso la bellezza della musica sacra e della letteratura.