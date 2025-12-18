Telethon al Quasar Village: nel weekend musica e danze per sostenere la ricerca

Un fine settimana all’insegna della generosità e dello spettacolo per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Il Coordinamento Umbria della Fondazione Telethon ha organizzato una doppia iniziativa che nei prossimi giorni vedrà protagonisti studenti, musicisti e ballerini in un grande abbraccio collettivo di solidarietà.

L’evento, promosso in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Benedetto Bonfigli”, la Filarmonica “G. Verdi” e Majorettes di Spina, Strumenti Musicali Cavallucci e la struttura ospitante, prenderà il via sabato 20 dicembre. A partire dalle ore 15, andrà in scena la terza edizione di “Cantare per Donare”: protagonista sarà il Coro della scuola secondaria di primo grado di Mantignana che si esibirà nel concerto “Dolci note di Natale”.

La performance vocale sarà diretta dalla maestra Giovanna Pazzaglia, ideatrice del progetto, accompagnata al pianoforte dalla maestra Francesca Orabona. Il pomeriggio proseguirà con uno spettacolo di Danze Internazionali curato dalle professoresse Rosa Bozzi e Marilena Mangano, arricchendo l’offerta culturale del pomeriggio.

Il programma riprenderà domenica 21 dicembre, dalle ore 17.30, con l’evento intitolato “Suonare e Ballare per la ricerca”. In questa occasione, la Banda e le Majorettes di Spina proporranno al pubblico lo spettacolo “Melodie Natalizie”, sotto la direzione del maestro Francesco Coli.

Oltre ai momenti di intrattenimento, durante tutto il fine settimana il Coordinamento Umbria di Telethon sarà operativo con i propri banchetti per la raccolta fondi. I cittadini potranno contribuire acquistando i tradizionali cuoricini di cioccolato. I punti di raccolta saranno allestiti presso il centro commerciale Emisfero di via Fiesole a Perugia, al Quasar Village di Corciano, in piazza Giacomo Matteotti a Città di Castello e al Cross di Marsciano in via Fratelli Briziarelli.