giovedì 18 Dicembre 2025
Supercoppa, Napoli-Milan 0-0 – Diretta

8

(Adnkronos) – Tempo di Supercoppa italiana. Oggi, giovedì 18 dicembre, il Napoli affronta il Milan – in diretta tv e streaming – nella prima semifinale delle Final Four del trofeo che prenderanno il via a Riad, in Arabia Saudita. Gli azzurri, vincitori dell’ultimo Scudetto, sfideranno quindi i finalisti della scorsa edizione di Coppa Italia. 

La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta esterno contro l’Udinese, che si è imposto 1-0 nell’ultimo turno di campionato, mentre quella di Allegri ha pareggiato per 2-2 con il Sassuolo a San Siro. 

Inter e Bologna completeranno il quadro domani con la seconda semifinale. 

 

