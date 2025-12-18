spot_img
Serie A, Milan-Como si giocherà a Perth con arbitri asiatici

(Adnkronos) –
Ora è ufficiale: Milan-Como si giocherà in Australia, a Perth, il prossimo 8 febbraio. A confermarlo, ai microfoni di Sportmediaset, il presidente della Lega Calcio Ezio Maria Simonelli in occasione della Supercoppa Italiana a Riad. “Si giocherà lì come da programma, con Infantino ci siamo incontrati in modo cordiale e avevamo dei dubbi soprattutto sugli arbitri perché ce li avevano imposti stranieri. Collina mi ha dato garanzie sugli arbitri asiatici, ha dei fischietti di qualità da segnalare per la partita. Noi accetteremo questa condizione, poi metteremo a punto il resto”. 

Simonelli ha poi parlato della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: “Napoli-Milan tutto esaurito? Siamo contenti per il successo di pubblico per questa competizione, siamo soddisfatti di questa internazionalizzazione che sta portando i suoi frutti. Il pubblico qua si sta appassionando”. 

L’annuncio di Milan-Como a Perth è stato commentato così dall’allenatore del Milan Massimiliano Allegri a Sportmediaset: “Spero che sia apripista per il calcio italiano e non un caso isolato. Altrimenti sarebbe un problema”.  

