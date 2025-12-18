Natale al Quasar Village di Corciano tra solidarietà e fiabe

Sabato 20 e domenica 21 dicembre iniziative della Fondazione Telethon, in collaborazione con l’Istituto ‘Bonfigli’ di Mantignana, la filarmonica ‘Giuseppe Verdi’ di Spina e il negozio ‘Strumenti musicali A. Cavallucci C.’. – Inoltre, fino al 23 dicembre, musica e racconti ogni pomeriggio, mercatini fino al 24

(AVInews) – Corciano, 18 dic. – Il Natale del Quasar Village si arricchisce di due eventi speciali, dedicati a sostenere la ricerca della Fondazione Telethon, per cui sarà anche presente un banchetto per la vendita di prodotti solidali: sabato 20 dicembre alle 15 è in programma ‘Cantare per donare’, iniziativa alla terza edizione che vedrà protagonista il Coro della Scuola secondaria di primo grado di Mantignana nel concerto ‘Dolci note di Natale’, diretto dal maestro Giovanna Pazzaglia, dalla cui idea è nato il progetto, e con la maestro Francesca Orabona al pianoforte; inoltre, danze popolari internazionali a cura delle professoresse Rosa Bozzi e Marilena Mangano.

Domenica 21 dicembre, poi, alle 17.30 si terrà l’evento ‘Suonare e ballare per la ricerca’, con le Majorettes e la Banda di Spina, che eseguirà ‘Melodie natalizie’ diretta da Francesco Coli.

Gli eventi sono organizzati dal coordinamento Umbria di Fondazione Telethon, in collaborazione con l’Istituto comprensivo ‘Benedetto Bonfigli’ di Corciano, la Filarmonica ‘Giuseppe Verdi’ di Spina e il negozio ‘Strumenti musicali A. Cavallucci C.’.

Al Quasar Village la magia del Natale prosegue fino al 23 dicembre, ogni giorno con spettacoli, musical e racconti che mettono in scena le fiabe più amate dai bambini, grazie agli attori professionisti dell’associazione teatrale amatoriale ‘Il Carro’ di Chiugiana: alle 16 va in scena Pinocchio con il raccontastorie Geppetto; alle 16.30 il musical Frozen; alle 17.30 Aladino con il raccontastorie Il Genio; alle 18 il musical Alice nel Paese delle meraviglie; alle 18.35 Toy story con il mattatore Buzz Lightyear e alle 19 il musical La Bella e la Bestia, ogni giorno in cinque diverse postazioni.

Anche all’esterno del Quasar Village si respira l’atmosfera delle fiabe e difatti gli allestimenti sono ispirati al mondo di Alice, Pinocchio, Aladino, Frozen e Toy Story. Fino al 24 dicembre, infine, prende forma il Paese dei Balocchi con i mercatini di Natale allestiti nelle caratteristiche casette in legno, tra cibo tipico e artigianato artistico.

Rossana Furfaro