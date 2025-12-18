spot_img
giovedì 18 Dicembre 2025
La volta buona, Alessandra Tripoli: “Mamma è morta dopo 16 mesi di malattia”

(Adnkronos) –
Alessandra Tripoli in lacrime ha ricordato la mamma scomparsa dopo 16 mesi di malattia. “Faccio ancora fatica a parlarne, perché parlo ancora di lei al presente, l’accettazione non è ancora arrivata”, ha detto la maestra di danza di Ballando con le stelle, quest’anno in coppia con Filippo Magnini, ospite oggi a La volta buona.  

“Questo periodo è particolare, perché il Natale è famiglia. Quest’anno è il terzo senza di lei”. La ballerina ha ripercorso l’inizio della malattia: “A Pasqua del 2022 ho notato una tosse strana e le ho detto di farsi controllare”. La diagnosi è stata devastante: un tumore ai polmoni scoperto in fase avanzata. “Quando l’abbiamo scoperto aveva solo 2 mesi di vita, poi ne ha avuti 16 in totale”, ha ricordato.  

La madre, ha raccontato Tripoli, era il punto di riferimento per la famiglia: “Lei era il nostro pilastro, questo dolore ci ha uniti in famiglia perché lei ci univa”. Nonostante il legame profondo, resta un rimpianto: “Ci sono delle cose che voleva dirmi e non c’è stato il tempo di dirci tutto. Oggi so che quelle parole mi avrebbero dato tanta forza”. La madre è sempre stata una sua grandissima fan: “Lei era una super fan di Ballando con le stelle, so che sarebbe fiera e orgogliosa di me”.  

