giovedì 18 Dicembre 2025
Kate e William condividono una nuova foto di famiglia, lo scatto per gli auguri di Natale

(Adnkronos) – William e Kate hanno scelto una foto di famiglia, della scorsa primavera, per la tradizionale cartolina di Natale. “A tutti i migliori auguri di un Natale molto felice”, si legge in un post su X con un ritratto del principe e della principessa del Galles con i principini George, Charlotte e Louis. Una foto scattata da Josh Shinner, ad aprile, che li ritrae insieme, seduti su un prato, sorridenti, tra i narcisi. Erano nel Norfolk, riportano i media britannici.  

Per la cartolina di Natale di re Carlo e della regina Camilla, pubblicata nei giorni scorsi, è stata invece la scelta una foto della coppia reale durante la visita a Roma, sempre ad aprile.  

