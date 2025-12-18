spot_img
giovedì 18 Dicembre 2025
Ha finto di essere invalido per 7 anni: sequestrati oltre 144 mila euro

(Adnkronos) –
Avrebbe percepito indebitamente circa 144.800 euro fingendo una disabilità per oltre sette anni. È quanto contestato a un uomo di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, al quale i Carabinieri hanno notificato un decreto di sequestro preventivo.  

L’indagine, avviata nel gennaio 2025, ha accertato che l’uomo continuava a ricevere il trattamento economico dichiarandosi invalido totale e permanente per oltre sette anni e quattro mesi. In realtà, secondo quanto documentato dai carabinieri attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, era in grado di camminare autonomamente e di svolgere le ordinarie attività quotidiane, anche se sulla carta risultava costretto su una sedia a rotelle.  

Il sequestro è stato disposto dal GIP del tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della Procura. Gli accertamenti patrimoniali serviranno ora a valutare le fasi del procedimento legale e della misura cautelare.  

