Formula 1, Verstappen svela (a sorpresa) il suo numero nel Mondiale 2026

Max Verstappen ha svelato il suo nuovo numero per il Mondiale di Formula 1 2026. Il quattro volte campione del mondo, che quest’anno ha dovuto abdicare dopo il trionfo di Lando Norris, ha scelto il numero 3 per la prossima stagione. Il numero uno sarà ovviamente di proprietà del pilota della McLaren.

Invece di tornare al ‘suo’ 33, utilizzato dagli inizi fino alla vittoria del primo Mondiale, l’olandese prenderà il numero dell’ex compagno di squadra Daniel Ricciardo: “Il mio prossimo numero? Non sarà il numero 33. Il mio numero preferito è sempre stato il 3, a parte il numero 1. Ora possiamo scambiarci, quindi sarà il numero 3” le sue parole in un’intervista a Viaplay. E ancora: “Il numero 33 è sempre andato bene, ma preferisco un 3 a due. Ho sempre detto che rappresenta doppia fortuna, ma ho già avuto fortuna in Formula 12.

Sui propri canali social, la Red Bull ha scritto: “Un numero familiare torna in griglia per il 2026”.

