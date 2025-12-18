spot_img
Ecuador, ucciso in un agguato il calciatore Mario Pineida

(Adnkronos) – Mario Pineida ucciso in un’aggressione a Guayaquil in Ecuador. A comunicare la morte del calciatore ecuadoriano 33enne il suo club, il Barcelona Sporting Club. 

Secondo quanto riportato dai media locali, il giocatore ha perso la vita in un attacco armato avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale situato nella zona settentrionale di Guayaquil. Il Barcelona Sporting Club ha diffuso il seguente comunicato sui propri canali social: “Il Barcelona Sporting Club, informa, con profondo rammarico, di essere stato ufficialmente informato della morte del nostro giocatore Mario Pineida, fatto avvenuto in seguito a un attacco nei suoi confronti”. Il club ha altresì aggiunto: “Questa sfortunata notizia ci addolora profondamente”. 

Le forze dell’ordine ecuadoriane hanno confermato di essere impegnate nelle indagini relative all’incidente, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sull’accaduto. Pineida, che ha precedentemente militato nel Fluminense in Brasile, ha totalizzato nove presenze con la nazionale ecuadoriana nel periodo compreso tra il 2015 e il 2021. 

