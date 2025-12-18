spot_img
giovedì 18 Dicembre 2025
È morto a 31 anni l'attore di 'Waterloo Road' William Rush

(Adnkronos) – È morto all’età di 31 anni l’attore britannico William Rush, noto per il ruolo del giovane Josh Stevenson nella serie drammatica della Bbc One Waterloo Road. La notizia è stata resa pubblica dalla madre dell’attore, l’ex star di Coronation Street Debbie Rush. La causa della morte non è stata resa nota.  

William Rush ha recitato in 168 episodi di “Waterloo Road” tra il 2009 e il 2013. In precedenza aveva lavorato come attore bambino in serie televisive come Grange Hill e Shameless, e in seguito ha preso parte a produzioni come Casualty e Vera. Nel 2016 aveva partecipato ai provini di The X Factor, arrivando fino al cosiddetto “six-chair challenge”. 

Su Instagram, Debbie Rush ha scritto: “Come famiglia, i nostri cuori sono completamente spezzati”. L’attrice ha descritto William come “il nostro bellissimo bambin” e ha sottolineato la decisione del figlio di diventare donatore di organi: “Anche nel nostro momento più buio, William ha fatto il dono più prezioso di tutti. Essendo donatore, ha dato speranza e vita ad altre famiglie, pensando agli altri fino alla fine. La sua gentilezza e il suo amore faranno sempre parte del suo lascito”. 

La famiglia ha chiesto rispetto per la propria privacy: “William sarà sempre amato, sempre ricordato e per sempre nei nostri cuori”. Numerosi colleghi hanno espresso cordoglio sui social. Sally Dynevor di “Coronation Street” ha commentato: “Sono così scioccata da questa notizia. Era un ragazzo bellissimo”. Jack P. Shepherd ha scritto:”Notizia devastante, i miei pensieri sono con voi”, mentre Shobna Gulati ha aggiunto: “Vi mando tutto il mio affetto e le mie più profonde condoglianze”. Chelsee Healey, ex collega di “Waterloo Road”, ha dichiarato: “Il mio cuore è con voi, mi dispiace tantissimo”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

