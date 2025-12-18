Bocce ferme Bce, in Borsa corre Leonardo (+4,09%), frena Tenaris (-2,75%)

spot_img
giovedì 18 Dicembre 2025
(Adnkronos) – Chiusura in buon rialzo a Piazza Affari, nel giorno in cui la Bce ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Tra i titoli del principale listino milanese, brilla Leonardo sulla scia della sigla di un contratto con la direzione informatica telematica e tecnologie avanzate (Teledilife) per lo sviluppo e la fornitura di quattro radar di nuova generazione, progettati per contrastare minacce balistiche di lungo raggio: il titolo ingrana la marcia e si aggiudica la maglia rosa con un guadagno del 4,09% (a 48,30 euro per azione). Positivo il lusso, con Brunello Cucinelli in crescita del 2,99%, seguito da Ferrari (+1,93%) e Moncler (+1,31%). Bene anche Prysmian, che segna quota +2,93%.  

Sul fronte opposto Tenaris, che lascia sul terreno il 2,75%, seguito da Amplifon (-0,93%) e Tim (-0,58%). Chiudono in calo anche Diasorin (-0,41%) e Stellantis (-0,24%), così come Campari, che oggi ha fatto sapere di aver siglato un accordo per la cessione di amaro Averna e mirto di Sardegna Zedda Piras a Illva Saronno Holding. Il titolo, partito in crescita, ha subìto durante la giornata una frenata, per poi chiudere a quota -0,28%. 

Tra le banche, Mps chiude la seduta odierna di contrattazioni in progresso e avanza del 3,09%. Bene anche Pop Sondrio (+1,89%) e Bper Banca (+1,74%), seguite da Banca Mediolanum (+1,27%). 

