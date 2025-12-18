spot_img
giovedì 18 Dicembre 2025
Ballando, Delogu e il sostegno prima della finale: "Spero di non rovinare nulla"

Andrea Delogu vola verso la finale di Ballando con le stelle. La conduttrice televisiva, in coppia con il ballerino Nikita Perotti, è in corsa verso la vittoria del programma, ed è considerata una delle grandi favorite di questa edizione. Ma il suo percorso non è stato privo di difficoltà: dalla tragedia familiare che l’ha colpita con la perdita del fratello fino alla febbre a 39 che l’ha costretta ad andare al pronto soccorso dopo la prima semifinale.  

Sui social, la conduttrice ha raccontato una settimana di prove complicata, spiegando che lei e Nikita non si sono allenati quanto avrebbero voluto: “Amori scusate ma non siamo riusciti a provare tanto in questi 3 giorni ma sappiate che Nikita ha fatto la coreo della vita e ora sta a me non rovinarla. E stendere e piegare quella gamba!”, ha detto con un tocco di ironia.  

 

Intanto tra i commenti non manca il sostegno dei fan che da tempo sostengono la coppia e la indicano come possibile coppia vincitrice di questa edizione di Ballando con le stelle che si concluderà sabato 20 dicembre. 

