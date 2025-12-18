spot_img
giovedì 18 Dicembre 2025
Auto incendiata nel box, morto un 60enne a Ronco Scrivia. Tre i feriti

4

(Adnkronos) – Un uomo di circa 60 anni ha perso la vista questo pomeriggio a Ronco Scrivia, in provincia di Genova, a seguito di un incendio che ha coinvolto un’autovettura all’interno di un box. Il quadro resta ancora in fase di accertamento. Oltre alla vittima, altre tre persone sono rimaste coinvolte e sono state trasportate in ospedale: due al policlinico San Martino e una all’ospedale Villa Scassi. Sul posto 118, ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

