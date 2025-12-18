spot_img
giovedì 18 Dicembre 2025
Ascolti tv, ‘Un Professore 3’ su Rai 1 vince la prima serata con il 21,3%

‘Un Professore 3’ su Rai 1 ha vinto la prima serata di ieri, mercoledì 17 dicembre. Il primo episodio della fiction con Alessandro Gassmann ha incollato allo schermo 3.539.000 telespettatori, pari al 19,79% di share, mentre il secondo ha raggiunto 3.182.000 telespettatori con uno share del 23%, totalizzando una media di 3.348.000 telespettatori con il 21,3% di share. A seguire, su Canale 5, ‘Stasera…che Sera!’ con Sal Da Vinci ha conquistato 2.163.000 telespettatori e il 17% di share. Su Rai 3, ‘Chi l’ha visto?’ ha interessato 1.312.000 telespettatori, pari all’8,7%, mentre su La7 il film ‘Una giornata particolare’ ha intrattenuto 1.106.000 telespettatori, con il 6,7% di share. 

Su Italia 1, ‘The Woman King’ è stato visto da 869.000 telespettatori (5,7%), mentre su Rai 2 ‘True Lies’ ha ottenuto 674.000 telespettatori e il 4,3% di share. Sul Nove, ‘La Corrida’ ha segnato 472.000 telespettatori con il 3,8%, mentre su Rete 4 ‘Realpolitik’ ha totalizzato 357.000 telespettatori (2,9%). Poco sotto, su Tv8, il film ‘Robin Hood – Principe dei ladri’ ha raccolto 392.000 telespettatori, pari al 2,6% di share. 

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ continua a macinare ascolti con il 28,3% di share. Su Rai 1, ‘Cinque Minuti’ ha ottenuto 3.708.000 telespettatori (20%), mentre ‘Affari Tuoi’ ha raggiunto 4.502.000 telespettatori, pari al 22,4%. 

