Torna la Messa per le persone con disabilita’, appuntamento nella chiesa di Olmo il 20 dicembre

Nella chiesa di Santa Maria della Speranza torna l’iniziativa della Messa dedicata alle persone con disabilità, alle loro famiglie, agli educatori e alle associazioni che le accompagnano. La celebrazione è promossa dalla Misericordia di Perugia–Olmo e dal Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità, in collaborazione con le parrocchie di Fontana, Chiugiana e Olmo della diocesi di Perugia. L’appuntamento si inserisce in un percorso già avviato, pensato per offrire continuità spirituale e relazionale a una comunità spesso esposta a isolamento e fragilità.

La «Santa Messa riservata alle persone con disabilità, alle loro famiglie, ai loro educatori ed alle associazioni che li tutelano» si terrà sabato 20 dicembre 2025 alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria della Speranza, a Olmo. Gli organizzatori ricordano che la celebrazione ha una cadenza mensile e nasce con la volontà di diventare un vero punto di riferimento per tutte le persone con disabilità dell’Italia centrale, creando una rete stabile tra realtà associative, parrocchie e famiglie.

Un ringraziamento particolare viene rivolto alle associazioni partecipanti, tra cui la Comunità Capodarco, guidata dalla «infaticabile» dottoressa Francesca Bondì, l’Opera Don Guanella e l’associazione Fede e Luce. La presenza di queste realtà, sottolineano gli organizzatori, conferma la volontà di condividere un cammino comune di attenzione, ascolto e inclusione verso le persone più fragili.

Al termine della Messa, le parrocchie di Chiugiana, Fontana e Olmo allestiranno una «corroborante agape», momento conviviale che nelle precedenti edizioni è stato molto apprezzato dalle ragazze, dai ragazzi, dalle famiglie e dalle associazioni. L’iniziativa punta così a unire la dimensione spirituale con quella comunitaria, favorendo conoscenza reciproca, sostegno e relazioni durature.

In una nota, la Misericordia di Perugia, con il governatore Roberto Formica, e il Comitato Nazionale Antidiscriminatorio per Persone con Disabilità, guidato dal presidente Armando Marcucci, esprimono il «profondo auspicio» che l’appuntamento continui a crescere e a essere diffuso. L’intento è radicare nel territorio un segno stabile di attenzione alle persone con disabilità, capace di coinvolgere sempre più realtà civili e religiose.