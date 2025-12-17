Orsini (Confindustria): “La manovra va nella giusta direzione”

spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
(Adnkronos) – La manovra “va nella giusta direzione: per essere competitivi dobbiamo fare investimenti per aiutare le medie e grandi imprese a crescere e quindi questa è la via”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della Conferenza nazionale dell’Export e dell’internazionalizzazione delle imprese a Fiera Milano a Rho.  

“Noi siamo ben contenuti di fare investimenti”, sottolinea. “La capacità di portare avanti i nostri prodotti è fondamentale perché il Made in Italy è apprezzato”. 

“Serve un’Europa che sia più veloce nelle decisioni. Siamo europeisti convinti ma serve velocità nelle decisioni”, sottolinea Orsini evidenziando che “ciò che è stato fatto” sull’automotive in questi giorni “non basta: abbiamo bisogno di avere certezze, e l’unico modo per essere competitivi con gli altri continenti è avere certezze”, conclude.  

