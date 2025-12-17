spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
Napoli, agguato in strada: ucciso 48enne

(Adnkronos) – Agguato in strada a Scisciano nel Napoletano, ucciso pregiudicato 48enne. Poco fa i carabinieri di Castello di Cisterna e i militari della stazione di San Vitaliano sono intervenuti a Scisciano in via Garibaldi per un agguato. A terra, ormai morto, un 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine.  

Dai primi accertamenti pare che sia stato freddato, mentre era sul suo scooter con diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Indagini in corso.  

