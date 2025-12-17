spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
Mollicone: “Laurentum faro che illumina arti del pensiero contemporaneo”

adn-primapagina
Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Il Centro culturale Laurentum è riuscito a trasformare un’iniziativa nata dalla poesia in un vero e proprio faro che illumina l’intero spettro delle arti del pensiero contemporaneo. L’intuizione di allargare lo sguardo dimostra una straordinaria capacità di leggere e valorizzare i linguaggi che plasmano la nostra crescita individuale e civile. La poesia, la letteratura, l’arte, in tutte le loro manifestazioni, non sono un lusso per pochi ma l’ossigeno vitale per la democrazia, l’unica dove possiamo esercitare l’immaginazione e il pensiero critico”. Lo dice Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, la cerimonia di premiazione del XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti nella sala della Lupa della Camera dei deputati. 

“Complimenti a tutti i partecipanti, il mio profondo affetto e la mia profonda stima va a Mary de Rachewiltz. Ho avuto il privilegio di conoscerla, di apprezzarne l’umanità. E’ stata custode e interprete di uno dei più grandi patrimoni culturali mondiali del Novecento, il suo impegno nel diffondere il pensiero del padre è stata un’operazione culturale di altissimo livello”, aggiunge.  

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

