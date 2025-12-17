spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
spot_img

La volta buona, Anna Moroni operata alla testa: “Stavo per finire in coma”

adn-primapagina
10

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Stavo per finire in coma”. Anna Moroni ospite oggi a La volta buona ha raccontato di aver subito un intervento chirurgico alla testa in seguito a una caduta, che inizialmente non sembrava preoccupante. 

La cuoca, nel salotto di Caterina Balivo, ha spiegato la disavventura: “Ero andata a un supermercato vicino casa, mentre passavo dall’ingresso però si sono chiuse le porte e sono caduta. Mi ero fatta un piccolo bozzetto alla testa, allora avevo chiamato il medico ma lui mi aveva rassicurata”. Tuttavia, dopo qualche giorno le condizioni sono peggiorate e Moroni ha iniziato ad avere continui giramenti di testa, tanto da spingere il medico di base a prescriverle una risonanza magnetica. “Sono andata a farla la mattina dopo e alle 18 mi hanno operata, avevo un ematoma. Stavo per finire in coma”.  

L’intervento e il post-operatorio sono andati bene: “Sono stata in terapia intensiva per una notte, dopo due giorni sono tornata a casa e ho cominciato subito a cucinare”, ha detto con ironia rassicurando i telespettatori sulle sue condizioni di salute.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie