La volta buona, Anna Moroni operata alla testa: “Stavo per finire in coma”

(Adnkronos) – “Stavo per finire in coma”. Anna Moroni ospite oggi a La volta buona ha raccontato di aver subito un intervento chirurgico alla testa in seguito a una caduta, che inizialmente non sembrava preoccupante.

La cuoca, nel salotto di Caterina Balivo, ha spiegato la disavventura: “Ero andata a un supermercato vicino casa, mentre passavo dall’ingresso però si sono chiuse le porte e sono caduta. Mi ero fatta un piccolo bozzetto alla testa, allora avevo chiamato il medico ma lui mi aveva rassicurata”. Tuttavia, dopo qualche giorno le condizioni sono peggiorate e Moroni ha iniziato ad avere continui giramenti di testa, tanto da spingere il medico di base a prescriverle una risonanza magnetica. “Sono andata a farla la mattina dopo e alle 18 mi hanno operata, avevo un ematoma. Stavo per finire in coma”.

L’intervento e il post-operatorio sono andati bene: “Sono stata in terapia intensiva per una notte, dopo due giorni sono tornata a casa e ho cominciato subito a cucinare”, ha detto con ironia rassicurando i telespettatori sulle sue condizioni di salute.

