mercoledì 17 Dicembre 2025
Foto della figlia minore sui social, prosciolta Clizia Incorvaia

(Adnkronos) – E’ stata prosciolta al termine dell’udienza predibattimentale Clizia Incorvaia accusata di trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre. 

La denuncia era stata presentata proprio dall’ex marito Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni e dopo gli accertamenti della procura di Roma era arrivata la citazione diretta a giudizio. Oggi in udienza la procura ha sollecitato invece il proscioglimento, richiesta accolta dal giudice che ha emesso la sentenza di non luogo a procedere. “Aspettiamo di leggere le motivazioni fermo restando che il tribunale civile ha emesso un’ordinanza di divieto di pubblicazione delle foto senza il preventivo consenso del padre”, spiega all’Adnkronos l’avvocato Maria Paola Marro, legale del cantante. 

