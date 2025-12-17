spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
spot_img

Delogu, nessun flirt con Perotti: il bacio sotto casa con l’uomo misterioso

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Andrea Delogu e Nikita Perotti insieme? Un sogno già svanito. Dopo il chiarimento in diretta a Ballando con le stelle dove la conduttrice televisiva aveva spiegato la natura del suo rapporto con il maestro di ballo precisando “non stiamo insieme”, è arrivata un ulteriore conferma.  

Chi, il magazine di Alfonso Signorini, ha paparazzato Andrea Delogu in dolce compagnia di un uomo misterioso, Alessandro Marziali. Nelle immagini pubblicate dal settimanale, tra i due scatta un bacio che lascia poco spazio ai dubbi.  

La coppia, secondo quanto si legge sul magazine, “è uscita a cena”. Poi, una passeggiata insieme al cane della conduttrice, e alla fine, “davanti alla porta di casa della Delogu, lei e Alessandro si sono baciati. Poi, ognuno a casa propria”. Le immagini sembrano così archiviare definitivamente le speranze dei fan che da tempo aspettavano una rivelazione sul presunto flirt con Nikita Perotti. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie