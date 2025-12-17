spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
Da Fontana a Letta, parterre d'onore al Premio Laurentum

(Adnkronos) – Parterre d’onore alla cerimonia di premiazione della XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti nella sala della Lupa della Camera dei deputati, oltre ai premiati – Renato Brunetta, Alberto Angela, Corrado Augias, Luca De Meo, Francesca Pasinelli, Paolo Ruffilli, Mary de Rachewiltz, Marco Amore, Davide Maria Desario e alla Heydar Aliyev Foundation – sono presenti il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il direttore generale Rai e direttore del Premio Roberto Sergio, presidente di giuria Gianni Letta, l’amministratrice delegata dell’Adnkronos Angela Antonini Marra e il presidente della Commissione cultura della Camera Federico Mollicone.  

