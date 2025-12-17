spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
spot_img

Coppa Intercontinentale, oggi Psg-Flamengo – Diretta

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – È il giorno della finale di Coppa Intercontinentale 2025. Oggi, mercoledì 17 dicembre, il Paris Saint-Germain sfida il Flamengo – in diretta tv e streaming – allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar. I francesi di Luis Enrique arrivano all’appuntamento dopo aver trionfato, nella scorsa stagione, in Champions League, battendo l’Inter in finale con un netto 5-0, mentre i brasiliani hanno sollevato la Copa Libertadores. 

Il Psg è reduce dalla vittoria esterna contro il Metz, battuto 3-2 nell’ultima giornata di Ligue 1, mentre il Flamengo, nella Coppa Intercontinentale, ha già battuto Cruz Azul e Pyramids in semifinale. 

L’ultima edizione della Coppa Intercontinentale è stata vinta dal Real Madrid, che in finale ha battuto i messicani del Pachuca con un netto 3-0. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie