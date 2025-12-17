spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
Chi l’ha visto, stasera 17 dicembre: la scomparsa di Marianna Cendron

2

Stasera, mercoledì 17 dicembre, torna Chi l’ha visto con un nuovo appuntamento. I genitori di Marianna Cendron – la ragazza sparita nel nulla 12 anni fa a Paese, in provincia di Treviso – saranno in studio in diretta. All’epoca aveva 18 anni. Una scomparsa definita, all’inizio, come allontanamento volontario, il caso è stato poi archiviato, ma di lei non si sa più nulla, e non è stata ritrovata neanche la bicicletta bianca con cui si spostava abitualmente. 

E poi: cosa succede ai ragazzi? Il papà di Alessandro Venturelli scomparso da quattro anni lancia un appello anche alle istituzioni: “Quando un genitore si rivolge allarmato alle forze dell’ordine, dovrebbero credergli e iniziare subito le ricerche… non pensare a un allontanamento volontario”. Stessa richiesta dalla madre di Nicola Salinetti che ha lasciato tutte le sue cose ed è sparito. 

Torna uno dei due cani di Karol, il turista polacco scomparso tra le nevi del Gran Sasso. Dell’uomo nessuna traccia, si è rifugiato in una grotta? La speranza e l’appello della sorella a Chi l’ha visto?. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 

