spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
spot_img

‘Avatar: Fuoco e Cenere’, cosa c’è da sapere sul terzo film da oggi al cinema

adn-primapagina
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Oggi, 17 dicembre, debutta al cinema l’attesissimo ‘Avatar: Fuoco e Cenere’, terzo capitolo della fortunata saga di James Cameron. Il film riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.  

In seguito alla devastante guerra contro la RDA, Jake Sully e Neytiri affrontano una nuova minaccia su Pandora: il Popolo della Cenere, una tribù Na’vi violenta e assetata di potere guidata dagli spietati Varang. La famiglia di Jake deve lottare per la propria sopravvivenza e per il futuro di Pandora in un conflitto che li spinge ai loro limiti emotivi e fisici. 

Nel cast, oltre a Sam Worthington e Zoe Saldaña, anche Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Oona Chaplin, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell e Bailey Bass. 

Non è chiaro se questo terzo capitolo metterà n punto al franchise. James Cameron ha spiegato che potrebbero arrivare altri due nuovi capitoli di ‘Avatar’, ma al momento niente di certo. In caso, ha spiegato il regista, ‘Avatar 4’ e ‘Avatar 5’ racconterebbero un’altra grande storia, proprio come accaduto al secondo e al terzo capitolo.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie