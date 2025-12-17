spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
spot_img

A Marco Amore il Premio Laurentum ‘Siae Giovani Talenti’

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Va al poeta Marco Amore il Premio Laurentum ‘Siae Giovani Talenti’, consegnato durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio.  

“Mentre divide la propria attività fra il mondo dell’arte contemporanea (progettando mostre ed eventi) e il settore della finanza agevolata – recita la motivazione – il giovane Marco Amore scrive versi volutamente antilirici, versi che hanno qualcosa di simile a taglienti collage cubisti, a puzzle spigolosi e disimmetrici, a intarsi d’immagini segnate dal caos della nostra società squilibrata. La sua nuova raccolta L’ora del mondo si muove a zigzag tra i sinistri, grotteschi fantasmi del linguaggio amministrativo e burocratico, le innumerevoli maschere della falsità programmata e l’eccedenza di senso dell’anima, ‘invenzione’ irriducibile alle morse della scienza, della tecnocrazia e delle consuetudini. Se il ‘rito’ del capitalismo impedisce di ‘dare il giusto prezzo alle cose’ condannando l’uomo a diventare sempre più ‘speculare/al parco macchine’; se ‘cresce il tasso di povertà assoluta familiare’; se i discorsi si svuotano di senso e ‘l’etica diventa formale’, i poeti sanno ancora che ‘non esiste niente, al mondo, privo di poesia’ per chi sa sgombrare il suo sguardo dai paraocchi: che perfino quando ‘il canto degli uccelli è assopito sotto una coltre/ invisibile’, o quando ‘la luna/ illumina gusci vuoti’, qualche segno imprevisto resiste per mostrarci l’inconsistenza delle nostre illusioni, per estinguere in noi l’’euforia’ degli inutili acquisti, per risospingere la ‘marea’ dei calcoli e delle menzogne ‘oltre il frangiflutti’ della cecità, verso ciò che non si può vendere né comprare: ancora e sempre l’anima”. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie