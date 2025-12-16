spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
Trojano (Sigo): "Al congresso per dialogare con istituzioni e società"

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Come società scientifiche siamo impegnate a creare ponti, non solo con la ricerca e con il mondo della scienza, ma anche con le istituzioni e con la società civile. Questo è un momento di grande confronto. In questo congresso, al di là della formazione e delle nuove realtà tecnologiche e farmaceutiche, abbiamo aperto un momento di comunicazione e di informazione sulla società”. Così Vito Trojano, presidente nazionale Sigo – Società italiana di ostetricia e ginecologia, intervenendo al Congresso numero 100 della Federazione italiana di ginecologia e ostetricia, in corso a Bari e dedicato alla salute femminile.  

“Siamo una delle società scientifiche che hanno creato una serie di linee guida e di raccomandazioni per il nostro settore – sottolinea Trojano – che ci permettono di raggiungere l’obiettivo di poter dare ai nostri soci, e a chi si interessa di questo settore, delle linee di indirizzo, una serie di opportunità nell’ambito del mondo giurisprudenziale, quindi anche a livello istituzionale, di confronti e di riferimenti altamente autorevoli, sia nel campo clinico che sociale e organizzativo”.  

