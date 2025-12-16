Scala, giochi e Olimpiadi: micro-misure e non solo in Manovra, il nuovo pacchetto

(Adnkronos) – Dai giudici tributari a Matera, dal ‘compleanno’ della Scala di Milano al fondo per le famiglie dei lavoratori vittime di infortuni e gli stanziamenti per le forze di sicurezza per Milano-Cortina: ammontano a circa 211 milioni di euro per le misure e le micro-misure di un nuovo pacchetto di riformulazioni del governo. Intanto si attende per oggi in commissione Bilancio al Senato il pacchetto più significativo di modifiche del governo da 3,5 miliardi su Zes, finanziamento della nuova Transizione 5.0, previdenza complementare, riprogrammazione temporale dei finanziamenti del Ponte sullo Stretto e possibilmente Piano casa. Nel frattempo è stata depositata, tra le altre, la riformulazione dell’emendamento sulle riserve auree, proposto da Fratelli d’Italia.

Ecco le proposte contenute nelle ultime riformulazioni.

Arriva il nuovo gioco a sorte ‘Win for Italia team’ per finanziare il Comitato olimpico nazionale. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di questa disposizione, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato Win For Italia Team con montepremi pari al 65% della raccolta. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano.

Oltre 114 milioni di spesa autorizzati per il Viminale per incrementare i servizi delle forze di polizia anche per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali. La finalità è du incrementare i servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, anche per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali ‘Milano – Cortina 2026’. Nel dettaglio in favore del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.252 per l’anno 2026″, si legge.

Venti milioni l’anno a partire dal 2026 per il fondo per l’integrazione delle forme pensionistiche complementari delle Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Viene incrementato con 30 milioni per il 2026 e 27 milioni a decorrere dal 2027 il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Proroga di 12 mesi del termine di cessazione dall’incarico di giudice tributario per i soggetti che avrebbero raggiunto i requisiti al primo gennaio 2026 avendo almeno settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025. La disposizione prevede che l’attuale limite massimo di età per la permanenza nelle funzioni di giudice tributario, pari a settantacinque anni, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, mentre il 1° gennaio 2027 cesseranno i giudici tributari che alla data del 31 dicembre 2026 avranno compiuto almeno settantadue anni di età. I maggiori oneri di spesa derivanti dalla disposizione sono pari a 5.771.000 euro per l’anno 2026. Restano confermate le altre disposizioni fissate in precedenza in base alle quali i giudici tributari cesseranno dalle funzioni: nell’anno 2027 al compimento del settantaduesimo anno di età; il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2028; a regime, a partire dal 1° gennaio 2029, al compimento del settantesimo anno di età.

Oltre 14 milioni per le assunzioni a termine nel quadro del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. La commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono autorizzate, per l’anno 2026, ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l’anno 2026. Il fabbisogno complessivo di personale è pari a 240 funzionari e 77 assistenti, per un totale di 317 unità, da assumere con contratto a termine. Nel dettaglio, il costo annuo per l’assunzione di 240 funzionari è quindi pari ad 16.156.677,60 (poco più di 67mila pro capite annui); il costo annuo per l’assunzione di 77 assistenti è quindi pari ad 3.334.539,67 (circa 43mila a testa annui). Considerato che l’operatività delle nuove Sezioni è prevista da giugno 2026, con assunzioni da aprile 2026, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 14.618.413 per il 2026.

Un commissario straordinario per riqualificazione dell’area di Pietralata. Per favorire la riqualificazione urbana, ambientale e sociale dell’area denominata di Pietralata, sita in Roma, la porzione di proprietà dell’Istituto nazionale di statistica del sito e i progetti di sviluppo già elaborati, sono trasferiti allo Stato, al fine di consentirne il completamento fino alla progettazione esecutiva per il soddisfacimento di esigenze logistiche della Polizia di Stato. All’Istituto nazionale di statistica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute a carico del proprio bilancio per l’acquisizione dell’area e della relativa progettazione. A questo scopo il ministero dell’interno è autorizzato a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti in logistica di competenza fino a 20 milioni euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani triennali di investimento.

Un milione di euro nel 2026 per Matera ‘Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo’.L’individuazione degli interventi di cui al primo periodo è effettuata con decreto del ministro della cultura, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si legge.

E’ incrementata di 5 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per il 2028 per erogare un contributo, di pari importo, a favore del Teatro alla Scala di Milano per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.

