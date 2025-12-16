spot_img
mercoledì 17 Dicembre 2025
'Sandokan' ruggisce ancora, vittoria al prime time con 4,2 milioni di spettatori

8

(Adnkronos) – E’ Rai1 con ‘Sandokan’ a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 15 dicembre. La terza puntata della serie con Can Yaman ha conquistato 4.282.000 spettatori, registrando il 26.7% di share. Canale5 con il ‘Grande Fratello’ si piazza al secondo posto con 1.777.000 spettatori ed uno share del 15.4%, mentre sul podio a seguire c’è Rai3 con ‘Lo Stato delle Cose’: il talk condotto da Massimo Giletti ha ottenuto 1.198.000 spettatori ed uno share dell’8.1%. La7 ieri trasmetteva ‘La Torre di Babele’, che ha tenuto davanti al video 758.000 spettatori e il 4.2%.  

Italia1 con ‘Ambulance’ ha convinto 770.000 spettatori con il 5% di share mentre Rete4 con ‘Quarta Repubblica’ è stato la scelta di 546.000 spettatori. Rai2, con ‘N.C.I.S. Sydney, ha tenuto davanti allo schermo 343.000 spettatori, per il 2.1% di share. 

Nell’access prime time, Canale5 con ‘La Ruota della Fortuna’ è stato visto da 5.175.000 spettatori pari al 24.8%, mentre ‘Affari Tuoi’ ha segnato un ascolto medio di 4.925.000 spettatori e il 23.4% di share. 

