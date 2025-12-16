spot_img
Reina: “LaborDì è un’occasione preziosa che unisce i giovani e il mondo del lavoro”

(Adnkronos) – “Labordì è un’iniziativa interessante per far incontrare i ragazzi con il mondo del lavoro. La parola che ho scelto è coraggio: il coraggio di manifestare ed esprimere le tante potenzialità che questi ragazzi straordinari si portano dentro; il coraggio di qualche caduta e fallimento per potersi rialzare; il coraggio di affrontare le difficoltà che il mondo del lavoro oggi presenta e il coraggio di guardare al futuro”. Con queste dichiarazioni, il Cardinale Baldassare Reina, vicario della Diocesi di Roma, è intervenuto in occasione dell’edizione 2025 di LaborDì, l’evento promosso dalle Acli di Roma dove i giovani incontrano il mondo del lavoro. Un incontro che il Cardinale definisce “stimolante” per “la vivacità dei ragazzi che vi hanno partecipato. Una vivacità contagiosa – dice – guardarli negli occhi ci riempie di speranza”, conclude. 

